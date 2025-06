Im Gespräch: Marcel Barz: Corona-Aufarbeitung durch Datenanalyse

Marcel Barz ist Wirtschaftsinformatiker und Datenanalyst. Er war zunächst davon überzeugt, dass die Daten von Regierungsstellen, wie dem Statistischen Bundesamt, während der Coronazeit korrekt waren. Je mehr er sich jedoch in die Sterbestatistik eingearbeitet hat, desto mehr kamen ihm Zweifel. Er hat sich in der Folge sehr intensiv mit der Pandemie in den Rohdaten beschäftigt und zeigt sich sehr verwundert über die Änderungen zur Berechnung der Todesfälle mit Beginn der Coronazeit. Er sagt: Es gab keine Pandemie in den Rohdaten.

Zusätzlich war er sehr interessiert am Corona-Untersuchungsausschuss im Sächsischen Landtag und kann als Livebeobachter hiervon berichten. Markus Fiedler führte das Interview. Quelle: apolut