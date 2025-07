Im Gespräch: Karin Leukefeld: Machtkampf in Syrien geht weiter!

Am 16. Juli 2025 griff die israelische Luftwaffe in Damaskus Regierungsgebäude der radikalislamistischen Übergangsregierung unter Ahmet al-Scharaa an. Israel nannte als Rechtfertigung für den Angriff, die Luftwaffe hätte den drusischen Bevölkerungsteil vor Angriffen des Zentralregimes und der Beduinen schützen müssen.

Über die aktuelle Lage in Syrien, die israelische Großraumpolitik sowie die langfristig orientierte Nah-Ost-Neuordnungspolitik der westlichen NATO-Kriegskoalition unter Führung der USA spricht Ullrich Mies mit Karin Leukefeld. Quelle: apolut