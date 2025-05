Spotlight: Alexander Teske über "Salon-Kommunismus" bei der Tagesschau

Der ehemalige Tagesschau-Redakteur und MDR-Journalist Alexander Teske erhebt in seinem neuen Buch "inside tagesschau" schwere Vorwürfe gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Tendenziöse Berichterstattung, mangelnde Vielfalt der Perspektiven und eine wachsende Nähe zur Regierung. Im Interview spricht Teske offen über seinen Bruch mit dem ÖRR, die Stimmung in den Redaktionen während der Corona-Jahre, seine Kritik an einseitiger Themenauswahl – und warum er so lange Teil des Systems geblieben ist.

Ein Gespräch über Medienmacht, journalistische Verantwortung und die Frage: Stehen wir vor einer Zeitenwende im Journalismus? Hier der Link zum Buch: https://www.kopp-verlag.de/a/inside-tagesschau Ausschnitt aus dem Interview mit Alexander Teske ("inside tagesschau – Zwischen Nachrichten und Meinungsmache") ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-alexander-teske/ Quelle: apolut