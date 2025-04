Politiker müssen haften – Interview mit Stephanie Tsomakaeva

„Die Mächtigen können nur machen, was sie wollen, weil wir sie machen lassen, weil wir sie nicht zur Rechenschaft ziehen, weil wir auf der Couch sitzen und meckern. Und sobald wir den Aberglauben abgelegt haben und sie kontrollieren und in Haftung nehmen und auch es selbst machen im Zweifelsfall, auch selbst mitdenken, selbst mitbestimmen, wird sich das ändern.“ So Stefanie Tsomakaeva im Interview mit kla.TV. Ihr konkreter und einfach umzusetzender Verbesserungsvorschlag ist die Einführung einer Politikerhaftung. Warum dies nötig ist und wie das geht, erfahren Sie hier. Bei klaTV.

[Kla.TV:]

Heute sprechen wir mit einer politischen Aktivistin, die in Deutschland schon einiges auf die Beine gestellt hat. Man könnte sagen, sie bewegt die Menschen – nämlich auf die Straße zu gehen. Außerdem ist sie Autorin und Unternehmerin. Geboren in Frankfurt am Main [https://stephanie-tsomakaeva.de/] hat sie 22 Jahre in Russland gelebt, ist jedoch aus politischen Gründen 2014 von dort nach Deutschland zurückgekehrt. Sie ist Mitorganisatorin der deutschlandweiten Demos des Bündnisses „Deutschland steht auf“. Eine von ihr dort immer wieder vorgebrachte Forderung ist die Politikerhaftung. Darüber sprechen wir heute.

Herzlich willkommen, Stephanie Tsomakaeva. [Stephanie Tsomakaeva:]

Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Danke.