Basta Berlin (224) – Bollerwagen

Hoch die Tassen, es ist Vatertag! Mit Blick auf die aktuelle Politik bleibt eh nur der Griff zur Flasche: Die Grünen verkaufen unsere Wirtschaft in die USA und im Hintergrund werden massive Kriegsvorbereitungen getroffen. Na prost Mahlzeit. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, beneiden heute alle Bollerwagenfahrer: Mit einem Bier der Realität entfliehen scheint in den aktuellen Zeiten sinnvoll. Aber Vorsicht: Wir empfehlen statt Doppelkorn den Doppelwumms! Die beiden Basta-Jungs zeigen euch, was Politiker gerne verschleiern…

Die Kapitel: 00:00:00 Begrüßung und Themen

00:02:12 Schöntrinken

00:33:03 Zuschauerfeedback

00:46:50 Bier und Bomben

01:03:13 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin