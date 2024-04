„Das Indoktrinierte Gehirn“: Stürzt die Welt in einen „Zombie-Modus“?

Die Vitalität des Hypocampus ist maßgeblich für unser bewusstes Denken und aktives Handeln verantwortlich. Genau dieser Hirnbereich wird aber durch Spike-mRNA, Existenzängste, Isolation oder Mangelernährung zum Schrumpfen gebracht.

Lithium, Bewegung im Freien, Vitamin D und Algenöl können dagegen Abhilfe schaffen, so der Molekulargenetiker und Humanmediziner Dr. Michael Nehls.

Wie gut diese einfachen Lösungsansätze, bereits erwiesenermaßen, funktionieren und wie diese in der Wissenschaft gezielt in Misskredit gebracht werden, erfahren Sie in diesem Vortrag. Das Buch „Das indoktrinierte Gehirn“ ist hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/das-indoktrinierte-gehirn

Quelle: AUF1