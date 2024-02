Papst Franziskus: Handlanger der globalen Agenda

Eine der vornehmlichen Aufgaben des Papstes ist es, bedeutende Amtsträger zu berufen oder zu entlassen. Dadurch hat er Einfluss auf das Weltgeschehen. Im Fall von Papst Franziskus lässt sich ein roter Faden erkennen. Ist er ein Handlanger der globalen UN-Agenda? In der katholischen Kirche ist es üblich, dass Bischöfe an ihrem 75. Geburtstag aus Altersgründen ihren Rücktritt anbieten. In der Regel werden sie vor der Annahme des Rücktritts vom Papst noch für zwei bis drei Jahre als Zeichen der Wertschätzung im Amt belassen. Am 11. November 2023 wurde der beliebte Bischof Joseph Strickland jedoch bereits im Alter von nur 65 Jahren entlassen.

Sein Bistum Tyler in Texas hat im Gegensatz zu anderen amerikanischen Diözesen keine Schulden und relativ viel Priesternachwuchs. Warum also wurde er zehn Jahre vor Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand versetzt? ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV