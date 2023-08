Tacheles zu Klimafragen: Superlative

Videoserie von Dipl. Geograf und Meteorologe Tarik Schwenke in Zusammenarbeit mit Dr.-Ing. Bernd Fleischmann. Eine Klimaerwärmung soll anscheinend nicht das bleiben, was sie ist – eine Klimaerwärmung. Vielmehr haben wir es mit Medien zu tun, die kein Superlativ auslassen (sollen?), um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu halten. Ein “angesagter” Framing-Begriff ist aktuell: “Klimahölle”.

Die aktuelle Folge nimmt im 2. Teil direkten Bezug zur manipulativen Semantik in den Medien und passt zu folgendem Artikel in der FAZ: https://m.faz.net/aktuell/feuilleton/wdr-monitor-postet-ratgeber-zu-besserer-klima-sprache-auf-instagram-19088882.html Quelle: apolut