Antifa protestiert gegen Ganser (Markmobil 9.12.24)

Warum protestiert eigentlich die Antifa gegen Daniele Ganser? Am 27. Oktober 2024 hat Daniele Ganser einen Vortrag in Falkensee bei Berlin gehalten. Eine kleine Gruppe von Antifa hat gegen den Vortrag demonstriert. Am 1. November 2024 hat Ganser einen Vortrag in Bamberg in Bayern gehalten. Auch dort hat eine kleine Gruppe von Antifa gegen den Vortrag demonstriert. Daniele Ganser lässt sich von den Protesten nicht einschüchtern und macht weiter seine Vorträge, die oft ausverkauft sind. Der Journalist Mark Hegewald von Markmobil hat sich die Proteste gegen Ganser genauer angeschaut und berichtet in diesem Beitrag darüber, der am 9. Dezember 2024 publiziert wurde.

Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist Leiter des Swiss Institute for Peace an Energy Research (SIPER). In seiner Arbeit untersucht Daniele Ganser die Themen Frieden, Energie, Krieg, Terror und Medien aus geostrategischer Perspektive. In der Überzeugung, dass auch Wissenschaftler helfen können, einen Teil der Lügen und der Brutalität zu überwinden, die unsere Welt noch immer prägen, engagiert sich Daniele Ganser gemeinsam mit tausenden Menschen für eine Welt in Frieden und für erneuerbare Energien. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Internationale Zeitgeschichte seit 1945, Verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste, US-Imperialismus und Geostrategie, Energiewende und Ressourcenkriege, Globalisierung und Menschenrechte. Quelle: Daniele Ganser