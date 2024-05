Nachrichten AUF1 vom 21. Mai 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Der Spindoktor der Eliten: Klaus Schwab tritt offenbar überraschend zurück

+ Wir zeigen Ihnen den Mann, der Julian Assange für immer in den Knast bringen will

+ Bilderberger-Konferenz 2024: AUF1 kennt den Ort des Geheimtreffens

+ Lieber Bürgergeld statt Arbeit: Diese Erfahrungen haben Unternehmer in Berlin und Brandenburg

+ Sachsen-Anhalt: Über 70 Prozent der geplanten Abschiebungen scheitern

+ Kriminalität an Österreichs Schulen: Dieses Bild macht Opfer zu Tätern

+ So feiert der Westen den Tod Raisis: Diese fünf Aussagen werden Sie schockieren

+ Dirk Spaniel (AfD): Weltgrößter CO2-Filter in Island – „unwirtschaftlichste Methode“

+ Buttersäure gegen die Opposition: Anschlag auf AfD-Treffpunkt in Brandenburg

+ Gazakrieg: Haftbefehl gegen Netanjahu beantragt

Quelle: AUF1