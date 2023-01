Nachrichten AUF1 vom 23. Januar 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: Auch unter Pistorius bleibt Bundeswehr reine US-Vasallentruppe

+ Tschechien: Ungewöhnliche Querfront gegen Kriegstreiberei und „Great Reset“ in Prag

+ Schweden: Ein Land versinkt im Bandenkrieg – Revierkämpfe um Drogen und Waffen

+ Dr. Eike Hamer bei „Wirtschaft AUF1“: „Unternehmer werden diffamiert und erpresst“

+ Neuseeland: Schwabs WEF-Marionette an der Regierungsspitze wird ausgewechselt

+ Niederösterreich: Verliert die ÖVP mit „Impf-Hanni“ Mikl-Leitner ihr schwarzes Kernland?

+ Sachsen: Friedens-Trommler demonstrierten letzten Sonntag in Plauen

+ Die gute Nachricht: Start von Auf1.Info läuft perfekt

Kurzmeldungen:

+ USA: Dokumenten-Razzia bei dementem Biden

+ Großer Austausch: Asylanträge in Österreich verdreifacht

+ Schräg: Argentinien und Brasilien planen gemeinsame Währung

+ Bundeswehr-Oberst will Deutschland auf Kriegswirtschaft umstellen

+ Armes Deutschland: Dank Rot-Grün in die Altersarmut

Quelle: AUF1