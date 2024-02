EXKLUSIV: Das erste Interview von Dr. Herbert Fritz nach 9 Monaten Taliban-Haft!

Österreichs Systemmedien waren sichtlich erfreut über die Inhaftierung von Dr. Herbert Fritz in Afghanistan und überschütteten ihn in mehreren Artikeln mit Hohn und Spott – schließlich handelt es sich bei dem ehemaligen Lehrer ja um einen „Rechtsextremisten“. Und die – so die Logik linker Gutmenschen – dürfen natürlich auch in den Gefängnissen Kabuls verrotten, während Millionen Afghanen vor den Taliban in Sicherheit gebracht werden müssten: Vorzugsweise nach Deutschland und Österreich, versteht sich.

Im Gespräch mit Sabine Petzl unmittelbar nach der Landung in Wien erzählt Herbert Fritz erstmals, wie es ihm als Taliban-Gefangener erging... Quelle: AUF1