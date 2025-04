Nachrichten AUF1 vom 03. April 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ AUF1 enthüllt: So kriminell sind Ausländer in Deutschland wirklich!

+ Faesers Grenzkontrollen: Ineffizient und halbherzig?

+ „Teufels-Afghane“ ersticht Österreicher – kein Gefängnis!

+ Weltweite Razzia: Ermittler sprengen Kinderpornoring „KidFlix“!

+ Kein Zutritt für freie Presse! Landgericht Berlin erschwert Berichterstattung

+ EU will gentechnisch veränderte Pflanzen nicht mehr kennzeichnen!

+ Rumänien: Droht die nächste Wahlannullierung?

+ Faucis Ehefrau zu indianischem Gesundheitsdienst versetzt

+ Schock! So grausam laufen Organspenden wirklich ab

+ Konto jetzt gesperrt: Die finsteren Pläne hinter dem Vernichtungsangriff gegen AUF1

Quelle: AUF1