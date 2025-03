Wutwelle gegen Merz: Demokratiebewegung ist zurück auf den Straßen

Vergangene Woche beschlossen die Systemparteien in Deutschland nahezu unbegrenzte Kriegskredite und verankerten die Klimaagenda faktisch im Grundgesetz. Die Antwort der Demokratiebewegung folgte am Wochenende: In mehr als einem Dutzend Städten gingen Tausende auf die Straße. So in Dresden, Düsseldorf, Stuttgart, Gera und München. Von den GEZ-Medien wurde der Protest weitgehend ignoriert. Während die öffentlich-rechtlichen Sender den Willen der Bevölkerung also verschweigen, war AUF1 vor Ort.

AUF1 Reporter André Bandermann berichtet aus Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: AUF1