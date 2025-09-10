Nachrichten AUF1 vom 10. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Verschwiegen – um Überwachung durchzusetzen? Villach-Terrorist war vor Anschlag im Irak!

+ Knalleffekt nach AUF1-Enthüllung: Muss Innenminister Karner jetzt zurücktreten?

+ Nach brutalem Messermord in den USA: Rassenhass auf Weiße wird weltweit Thema

+ Grausamer US-Mord – doch deutsche Mainstream-Medien schweigen eisern

+ Brisante Details: Mörder aus kriminellem Umfeld – und NGO-Finanzierung

+ Schweizer Polizei darf Hautfarbe von Verdächtigen nicht mehr nennen!

+ Trotz Betrugs? Nur 270 Einbürgerungen zurückgenommen

+ Scharfe Kritik an Ursula von der Leyens Rede zur „Lage der Union“

+ Frankreich im Ausnahmezustand: Generalstreik und Massenproteste eskalieren

+ Tausende Berliner ohne Strom – Linksextremisten bekennen sich zu Anschlag

+ Zensur und Digital-Zwang bei nächster Pandemie – jetzt kommt das Gesetz

+ Eskalationsgefahr: Polen schießt russische Drohnen über NATO-Gebiet ab

+ Kriegsresolution? EU-Parlament fordert Freigabe für Angriff auf Russland

Quelle: AUF1