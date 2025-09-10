Nachrichten AUF1 vom 10. September 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.
Dies sind die Themen:
+ Verschwiegen – um Überwachung durchzusetzen? Villach-Terrorist war vor Anschlag im Irak!
+ Knalleffekt nach AUF1-Enthüllung: Muss Innenminister Karner jetzt zurücktreten?
+ Nach brutalem Messermord in den USA: Rassenhass auf Weiße wird weltweit Thema
+ Grausamer US-Mord – doch deutsche Mainstream-Medien schweigen eisern
+ Brisante Details: Mörder aus kriminellem Umfeld – und NGO-Finanzierung
+ Schweizer Polizei darf Hautfarbe von Verdächtigen nicht mehr nennen!
+ Trotz Betrugs? Nur 270 Einbürgerungen zurückgenommen
+ Scharfe Kritik an Ursula von der Leyens Rede zur „Lage der Union“
+ Frankreich im Ausnahmezustand: Generalstreik und Massenproteste eskalieren
+ Tausende Berliner ohne Strom – Linksextremisten bekennen sich zu Anschlag
+ Zensur und Digital-Zwang bei nächster Pandemie – jetzt kommt das Gesetz
+ Eskalationsgefahr: Polen schießt russische Drohnen über NATO-Gebiet ab
+ Kriegsresolution? EU-Parlament fordert Freigabe für Angriff auf Russland
Quelle: AUF1