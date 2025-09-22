Fürstin Gloria von Thurn und Taxis: Für Freiheit und Demokratie müssen wir kämpfen!

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis spricht Klartext zur gesellschaftspolitischen Entwicklung in Deutschland. Insbesondere zu den Themen Familie, Migration, Rassismus und der gewollten Spaltung bezieht sie Stellung. Die Bürger fordert sie auf, Freiheit und Demokratie gegen die Herrschenden zu verteidigen, denn diese streben nach mehr Kontrolle.

„Lieber unerhört als ungehört“ – Das brandneue Buch von Gloria von Thurn und Taxis können Sie hier bestellen: https://www.auf1.shop/products/lieber-unerhoert-als-ungehoert Quelle: AUF1