FPÖ-Waldhäusl: „Windkraftanlagen als Industriekraftanlagen haben im Wald nichts verloren“

Gegenwärtig übertreffen sich Länder und Gemeinden darin, den Ausbau der Windkraft voranzutreiben. So sollen im Waldviertel die weltgrößten Windräder mit einer Höhe von 285 Metern aufgestellt werden. Im AUF1-Gespräch legt Niederösterreichs 2. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (FPÖ) die Gründe von Politikern dar, warum diese immer mehr Windräder in Österreich fordern. Der freiheitliche Politiker konkretisiert dabei seine Vorwürfe an kommunale Mandatare. Diesen unterstellt er, den Klimawandel nur als Vorwand zu benutzen.

Als Ökonom, der selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb führt, zählt er auch die Argumente auf, warum Windkraftanlagen nichts im Wald verloren haben. Quelle: AUF1