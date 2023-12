Nachrichten AUF1 vom 21. Dezember 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ EU vernichtet Impfstoffe um 4 Milliarden Euro – klicken für von der Leyen bald die Handschellen?

+ USA führen Militär-Allianz im Roten Meer an – und Deutschland will sich beteiligen

+ Wisnewskis Jahresrückblick: „Explodierende Insolvenzen, Zusammenbruch der Bildung – wir sind am Abgrund“

+ Bürgerrechtler Mustafa Barghuthi: „Die Welt sieht nur die israelische Seite“

+ Neue Studie: Atmen schuld an Klimawandel? – System-Medien fordern Bevölkerungsreduktion

Kurzmeldungen:

+ Die heilige Familie ist lesbisch

+ VW zahlt E-Auto-Bonus selbst

+ Robodog in Italien im Einsatz

+ Reiner Fuellmich angeklagt

+ Playmobil erstmals mit Verlust

Quelle: AUF1