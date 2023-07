Nachrichten AUF1 vom 3. Juli 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

+ Frankreich: Ausschreitungen beweisen, Masseneinwanderung führt zwangsläufig ins Chaos

+ Massenmigration: Führt sie zum Untergang der europäischen Kulturnationen?

+ AUF1-Kommentar: Ethno-Krawalle in Frankreich – ein Menetekel für ganz Europa?

+ Deutschland, Österreich, Frankreich: Weltklasse-Vollversorgung für Asylanten

+ Tödlicher Trend: Fast 8-fach höhere Suizidversuch-Rate bei Transgender

+ Österreich: Schwarz-grüne Regierung will NATO-Raketenabwehrschild „Sky Shield“ beitreten

+ Die gute Nachricht: Judo-Meister bekommt mit 90 zweithöchste Auszeichnung

Kurzmeldungen:

+ Millionenbetrug beim Reparaturbonus

+ Österreichischer Supermarkt akzeptiert kein Bargeld mehr

+ Migranten-Krawalle in Lausanne

+ Brutaler Mord an 16-Jähriger

+ US-Regierung offen für Geo-Engineering

