AfD Brandenburg geht geschlossen in den Wahlkampf

Die Brandenburger AfD zieht mit ihrem Landesvorsitzenden René Springer in die kommende Bundestagswahl. Die Parteimitglieder wählten ihn bei ihrer Landeswahlversammlung in Prenzlau am Wochenende mit 82 Prozent auf Platz 1 der Landesliste.

Weitere Einzelheiten von Martin Müller-Mertens, der am Wochenende vor Ort war. Quelle: AUF1