Rugby WM, ELF, College-Football: Am Super Sport Samstag fliegt 10 Stunden lang das Ei auf ProSieben MAXX

Rugby WM, European League of Football Playoffs und College-Football - am Samstag, 9. September 2023, dreht sich auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de über zehn Stunden alles ums fliegende Ei! Eröffnet wird der Super Sport-Samstag mit dem Duell zwischen Italien und Namibia beim Rugby World Cup 2023, kommentiert von Jan Lüdeke und Simon Jung. Jan Lüdeke: "Die Zuschauer können sich auf eines der größten und spektakulärsten Sportevents der Welt, das schnellste und beste Rugby aller Zeiten und auf das größte Favoritenfeld ever bei einer WM freuen. Es ist kaum vorherzusagen, wer am Ende gewinnt."

Direkt im Anschluss heißt es siegen oder fliegen: Im ersten Playoff-Spiel der European League of Football kämpfen Berlin Thunder und Frankfurt Galaxy um den Halbfinal-Einzug - mit Moderatorin Jennifer Becks, Kommentator Mattis Oberbach und Experte Kasim Edebali. Ab 18:00 Uhr melden sich Max Zielke, Jörg Opuchlik und Andreas Nommensen aus dem "ran"-Studio in Unterföhring mit College-Football: die Utah Utes zu Gast bei den Baylor Bears. Beide Teams haben Außenseiterchancen auf die Playoffs. Ein Sieg im direkten Duell macht ein Team zum heißen Kandidaten für den weiteren Verlauf der Saison. Abgerundet wird der Sport-Samstag mit der Rugby-WM-Partie England gegen Argentinien, kommentiert von Jan Lüdeke und Simon Jung, moderiert von Max Zielke. Samstag, 9. September 2023, auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de: 12:45 Uhr ran Rugby: WM 2023 Italien - Namibia 15:00 Uhr ran Football: European League of Football Berlin Thunder @ Frankfurt Galaxy, erstes Playoff-Spiel 18:00 Uhr ran College Football: Utah Utes @ Baylor Bears 21:15 Uhr ran Rugby: WM 2023 England - Argentinien Quelle: ProSieben MAXX (ots)