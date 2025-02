Das sind die toxischen Pläne der WHO

Impfzwang & autoritäres Gesundheitsregime: Welche Pläne verfolgt die WHO konkret – und was können die Bürger dagegen unternehmen? Das diskutierten am Pressesymposium der MWGFD Professor Martin Haditsch, der ehemalige LKA-Präsident Uwe Kranz und der Rechtsanwalt Philipp Kruse.

Warum ist der WHO-Pandemievertrag der endgültige Angriff auf unsere Freiheit ( https://www.auf1.shop/products/who-pandemievertrag-der-finale-angriff-auf-ihre-freiheit )? Das erfahren Sie im brisanten Buch der Medizinrechtlerin Beate Bahner. Quelle: AUF1