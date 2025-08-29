Scharfe Messer, heiße Herzen: ProSieben serviert die Serie "Die Cooking Academy" ab Montag, 6. Oktober

Scharfe Messer. Heiße Herzen. Köchelnde Intrigen. Kalte Konkurrenz. Die neue ProSieben-Serie "Die Cooking Academy" startet am Montag, 6. Oktober, 18 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Die Simpsons-Fans können sich zum 6. Oktober auf Erstausstrahlungen freuen. ProSieben zeigt jeweils um 18:40 Uhr neue Folgen der 36. Staffel.

Hannes Hiller, Senderchef ProSieben: "Mitreißend, modern und sehr menschlich. Mit unserer neuen Serie 'Die Cooking Academy' bieten wir gemeinsam mit Joyn um 18 Uhr unseren Zuschauerinnen und Zuschauern eine für die Access sehr neue ProSieben-Programmfarbe. Wir senden 'Die Cooking Academy' direkt nach #taff. Unsere erfolgreiche Nachrichtensendung: newstime verschieben wir mit der Neugestaltung unserer Access Prime auf 18:30 Uhr."

Der neue Vorabend auf ProSieben:

17:00 Uhr "taff"

18:00 Uhr "Die Cooking Academy"

18:30 Uhr ":newstime"

18:40 Uhr "Die Simpsons"

19:05 Uhr "Galileo"

Das ist "Die Cooking Academy":

120 Folgen erzählen die Geschichte der jungen Köchin Irini (Lara Kimpel), die an der renommierten Cooking Academy die hohe Kunst der Sterneküche erlernt. Doch an der Academy erwartet sie nicht nur knallharte Konkurrenz, sondern auch ein unerwartetes Gefühlschaos zwischen Chris (Brian Rosenkranz), dem rebellischen Bad Boy mit dunklem Geheimnis, und Rafael (Louis J. Wagenbrenner), dem schüchternen Küchengenie. Schulleiterin Felicitas Eichen (Simone Hanselmann) kämpft darum, die Cooking Academy trotz finanzieller Engpässe erfolgreich weiterzuführen - und gleichzeitig ihre kriselnde Ehe mit Sternekoch Alexander Eichen (Matthias Brüggenolte) zu retten. Wie viel persönliche Opfer ist Felicitas bereit zu bringen, um beide Herzensprojekte nicht zu verlieren? Kann Irini sich gegen ihre ehrgeizigen Mitstreiter durchsetzen? Wird sie ihre Gefühle in den Griff bekommen - oder verbrennen sie ihr die Finger? Und welche Geheimnisse brodeln noch unter der Oberfläche?

"Die Cooking Academy" wird im Auftrag von ProSieben und Joyn von ITV Studios Germany produziert.

"Die Cooking Academy" - 120 Folgen, ab Montag, 6. Oktober, täglich um 18 Uhr auf ProSieben und jederzeit kostenlos auf Joyn

Quelle: ProSieben (ots)