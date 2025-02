Nachrichten AUF1 vom 25. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Frührente für Baerbock und Faeser: Ampel-Minister kassieren Millionen Euro Übergangsgeld

+ Briefwahl bei Auslandsdeutschen: Zählten Faesers Leute die Stimmen?

+ Paul Brandenburg: „Diese Bundesrepublik ist eigentlich tot“

+ Bundestagswahl 2025: Gesinnungsprüfung und Unregelmäßigkeiten bei Stimmenabgabe

+ Basis-Chef Lingreen: Bürger hatten Angst, uns zu unterstützen

+ Angst schaffen – So wird die Massenüberwachung erzwungen

+ Obwohl sie abgewählt wurde: Baerbock holt schon wieder Afghanen nach Deutschland

+ FPÖ-Anträge für Neuwahlen und Migrationswende

+ Schweizer Soldaten in die Ukraine? Jetzt sprechen die Eidgenossen zum Skandal-Vorschlag

+ Historisch: USA stimmen bei UN gegen Verurteilung Russlands

+ WHO ist nicht für Gesundheit der Menschen da – sondern für Pharma-Interessen!

+ 90 Prozent Nebenwirkungen! US-Wissenschaftler warnen vor selbstverstärkender mRNA-Injektion in Europa

+ Massive Polizeigewalt: Proteste gegen den Euro-Beitritt Bulgariens eskalieren

Quelle: AUF1