Kennedy im Amt – Nun kommt Medien-Vertuschung ans Licht!

Aufschrei in den Systemmedien: Denn nun wurde der impf- und pharmakritische Robert F. Kennedy Junior tatsächlich zum Gesundheitsminister der USA ernannt. Die Ärztin und Aktivistin Dr. Maria Hubmer-Mogg hat enge Verbindungen zum „Make America Healthy Again“-Team in den USA – erst kürzlich war sie auf Einladung der Organisation in Washington vor Ort. Im exklusiven Gespräch mit AUF1 verrät sie: Wird Kennedy seine geplante Änderung der Gesundheitspolitik – trotz starken Gegenwinds – umsetzen können?

Und könnte das auch Auswirkungen auf Europa haben? Quelle: AUF1