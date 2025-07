AUF1 bei der BRICS-Konferenz: So verlief der erste Tag

AUF1-Wirtschaftskorrespondent Thomas Bachheimer befindet sich direkt in Rio de Janeiro beim 17. BRICS-Gipfel. Am ersten Tag kam es sofort zu einer Überraschung. Die große Abschlusserklärung wurde bereits beschlossen. Was in der Abschlusserklärung steht und was noch am ersten Tag geschah, hören Sie in dieser Erklärung aus Rio de Janeiro.

