Nachrichten AUF1 vom 28. Juli 2023

+ Medien-Revolution: AUF1 geht in die Sommerpause – und wird den Systemmedien im Herbst im TV entgegentreten

+ Deutschland: Grausame Gruppenvergewaltigung durch Afrikaner: Vertuscht Hauptstadtpolizei Migranten-Verbrechen?

+ Prof. Sucharit Bhakdi im AUF1-Gespräch: „Es ist gefährlich, ein fremdes Eiweiß in Millionen von Zellen herstellen zu lassen“

+ Kaniak (FPÖ) im AUF1-Gespräch: „WHO und österreichische Regierung sind dabei, den Krisenbegriff immer weiter auszudehnen“

+ Österreich: Justizministerin Zadic präsentiert Gesetzesentwurf in rein weiblicher Form

+ EU: Systempanik – Die Eurokraten wollen jetzt soziale Medien sperren

+ USA: Harte Gerichtsauflagen für Hunter Biden – Präsidentensohn soll sich Arbeit suchen

+ Die gute Nachricht: AUF1 tankt Kraft in der Sommerpause und hat bereits 90 % der nötigen Spenden für den TV-Start im Herbst

Kurzmeldungen:

+ Bekannter US-Journalist wegen Kinderpornos vor Gericht

+ "Letzte Generation" - wer sich wehrt, kommt vor Gericht

+ "Klimazar" John Kerry fliegt mit Privatjet

+ Trans-Propaganda beim Sandmännchen

+ Einwanderung nach Deutschland explodiert

