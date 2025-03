A-WEF Heiko Schöning: "Nicht nur wählen, sondern auch losen"

Das A-WEF ist angetreten, um Wege in eine zukünftige freie Welt aufzeigen. Das gilt auch für die Politik. Dabei gibt es keine Denkverbote! Einer, der einen kontroversen aber auch originellen Ansatz vertritt, ist Heiko Schöning. Er möchte, dass alle an der Gestaltung des Gemeinwesens teilnehmen können und schlägt deshalb ein Verfahren vor, bei dem Menschen wie du und ich per Los als Politiker bestimmt werden sollen.

