Nachrichten AUF1 vom 23. Juni 2023

+ „Wirtschaft AUF1“ - Grüner Heizungswahn und „Great Reset“ - Immobilienbesitzer unter Druck

+ Prof. Max Otte beim ZAAVV-Kongress: „Da hat sich Russland über den Tisch ziehen lassen“

+ Bayern: Treibjagd von System- und Antifa-Journaille auf Frau von AUF1-Kameramann

+ Kornelia Kirchweger zu Indien: „Modi steht nach wie vor als guter Manager da“

+ Österreich: Schwarz-blauer Corona-Fonds in Niederösterreich nimmt Gestalt an

+ EU: Total-Überwachung mit Künstlicher Intelligenz wird immer weiter vorangetrieben

+ Frankreich: Macron will Finanzsystem für „Klimarettung“ umbauen – ein neuer Weg zum „Great Reset“?

+ Die gute Nachricht: Lieblingsplatzerl Liechtenstein-Klamm bei St. Johann im Pongau

Kurzmeldungen:

+ Petition gegen Kindeswohlgefährdung

+ RKI "schätzt" Hitzetote

+ Zeitungsverband klagt gegen ORF-Gesetz

+ Terrorvorwürfe nur aufgebauscht?

+ Verfassungsgericht untersucht Cofag

