Gelenkt oder Gefürchtet? Das sind die Konkurrenten der AfD

Ob Wagenknecht oder WerteUnion Während die Systemparteien in die Krise schlittern, werden die Karten im politischen Poker neu gemischt. Jetzt betreten weitere Herausforderer die Bühne. Manche setzen auf Sieg, andere hoffen auf die Krumen vom Tisch der Mächtigen. Und einige, so sagen jedenfalls Skeptiker, sind vielleicht sogar vom Establishment in Stellung gebracht, um die Wut der Bürger zu lenken. Berlin Mitte AUF1 schaut auf die neuen Parteien des Jahres 2024.

Unter anderem mit der langjährigen Abgeordneten in Volkskammer und Bundestag, Vera Lengsfeld, und dem einstigen Bundestagskandidaten und Mitglied der Bewegung Aufstehen, Hermann Ploppa. Quelle: AUF1