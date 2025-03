Nachrichten AUF1 vom 10. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Great Reset brutal: CDU hält an Massenmigration fest

+ Rumänien: Behörden diffamieren Berichte über Polizeigewalt als Desinformation

+ WEF-Banker löst Soros-Mann ab: Wer ist der neue kanadische Premierminister?

+ „Pandemie ausgelöst“ – China soll US-Bundesstaat 24 Milliarden Dollar Schadenersatz zahlen!

+ Erfindung von Pharma & Politikern: „Long Covid“ soll von Impfschäden ablenken!

+ Nahost-Fachmann Özoguz zu Syrien-Konflikt: „Israel hat großes Interesse am Machterhalt der Islamisten“

+ Nach AUF1-Interview: EU-Migrationskommissar Brunner zweifelt an Rückführungsabkommen mit

Afghanistan

+ „Taschenspielertrick“: FPÖ-Kritik an geplanter Aussetzung des Familiennachzugs

Quelle: AUF1