RTL kündigt Kanzler-Quadrell an

Der Sender RTL hat die Pläne bestätigt, dass es vor der Bundestagswahl nicht zu einem TV-Duell, sondern zu einem "Quadrell" der vier Kanzlerkandidaten der aktuell laut Umfragen stärksten Parteien kommen soll.

Der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz werde sich am 16. Februar in einem direkten Schlagabtausch Friedrich Merz (CDU), Alice Weidel (AfD) und Robert Habeck (Grüne) stellen, teilte RTL am Mittwoch mit. Moderatoren werden Pinar Atalay und Günther Jauch sein, Ausstrahlungsmedien neben RTL auch ntv und der "Stern".

Bereits im Vorfeld des "Quadrells" sollen Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) sowie Gregor Gysi (Linke) bei RTL aufeinandertreffen. Das erste traditionelle TV-Duell des Wahlkampfs zwischen Scholz und Merz findet unterdessen bereits am kommenden Sonntag bei ARD und ZDF statt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur