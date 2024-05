Nachrichten AUF1 vom 6. Mai 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Hannes Strasser über Zulassungsverlust für AstraZeneca: „Rückschlag für Pharmaindustrie“

+ Wegen Masken-Attesten: Gründer der Ärzte für Aufklärung vor Gericht

+ Leiterin Islam-Forschungszentrum: „Kampf gegen Rechts“ statt Vorgehen gegen Islamismus

+ Islamisierung in Großbritannien: Muslimische Kandidaten siegen bei Kommunalwahlen

+ Halle an der Saale: Kein vorzeitiges Prozessende in Causa Höcke

+ Nach Angriffen auf Wahlhelfer: Linke NGOs organisieren Anti-Rechts-Kundgebungen

+ „Purer Populismus“: Opposition attackiert Nehammer wegen Vorstoß zur Familiennachzug-Begrenzung

+ Rechnungshof-Bericht: „Smart Meter“ sind teuer und ineffizient

+ Xi Jinping auf Staatsbesuch in Frankreich: Will Frieden in der Ukraine unterstützen

+ Geplantes Bomben-Attentat auf den ehemaligen österreichischen Vize-Kanzler Strache

Quelle: AUF1