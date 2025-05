Elsässer und Magnet: Chaos-Tag für die Great Reset Regierung! Die Brandmauer brennt!

Brandheiße aktuelle Einordnung der Chefredakteure Jürgen Elsässer und Stefan Magnet: Wer hat Merz heute verraten? Wo sind die Risse im System erkennbar? Was bedeutet die neue AfD-Einstufung des Verfassungsschutzes für die Freiheitsbewegung? Und was ist beim Verbots-Prozess gegen das „Compact-Magazin“ am 10. Juni zu erwarten? Jürgen Elsässer ist Chefredakteur des Compact-Magazins. Im Juli 2024 wurde das Magazin von der deutschen Innenministerin Nancy Faeser verboten. Die Bilder von Elsässer im Bademantel, wie er in seinem Haus von Spezialeinheiten überfallen wurde, gingen um die Welt.

Das Verbot konnte mittels Eilantrag gestoppt werden und jetzt startet der große Prozess am 10. Juni. In dieser aktuellen Einschätzung analysieren die beiden Medienmacher die aktuellen Ereignisse und liefern eine strategische Standortbestimmung aus Sicht der alternativen Medien. Quelle: AUF1