Großbritannien: Ein Jahr Haft und Geldstrafe für „falschen Stromgebrauch“?

Dystopischer Klimawandel-Wahn: In Großbritannien soll es nun Haft und Geldstrafen für „falschen Stromgebrauch“ geben. Wie in Deutschland drohen auch Strom-Rationierungen. Die einst zuverlässige Stromversorgung wurde gegen Wind- und Sonnenenergie eingetauscht. Und da dies nicht so funktioniert wie erhofft, soll nun ein Energie-Management installiert werden.

