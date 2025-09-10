Vertuschungsskandal in Villach: FPÖ-Hafenecker erhebt schwere Vorwürfe

AUF1 deckt auf: Der Villach-Attentäter reiste nur wenige Monate vor seiner Tat in den Irak – eine brisante Information, die der Öffentlichkeit bislang bewusst verschwiegen wurde. Im Gespräch mit AUF1 wirft FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker der Regierung vor, das eigene sicherheitspolitische Versagen zu vertuschen und den Anschlag vielmehr zu nutzen, um neue Zensur- und Überwachungsmaßnahmen durchzusetzen. Für Hafenecker ist klar: Die Bevölkerung wird nicht geschützt, sondern getäuscht.

