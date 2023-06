Dr. Stephan Rietiker (Pro Schweiz): „WHO möchte supranationale Regierung schaffen“

Auch die Eidgenossenschaft ist von den geplanten Maßnahmen der WHO betroffen. Und obwohl die Schweiz nicht EU-Mitglied ist, sind für sie einige Bestimmungen aus Brüssel relevant – etwa das Schengen-Abkommen, dem Bern beigetreten ist. Aufgrund dieser Vernetzung drohen unsere Nachbarn immer mehr in das Geflecht von Verordnungen internationaler Organisationen verwickelt und so entmündigt zu werden.

Dagegen regt sich bei den freiheitsliebenden Eidgenossen Widerstand. Etwa in Gestalt der Bürgerbewegung „Pro Schweiz“, dessen Präsident der Arzt und Unternehmer Dr. Stephan Rietiker ist. Quelle: AUF1