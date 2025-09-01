Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sanktionen gegen Lipp & Röper: Debanking soll Klage gegen EU-Willkür verhindern

Freigeschaltet am 01.09.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Verena Wester (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Verena Wester (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Seit Mai stehen drei deutsche Staatsbürger auf der Sanktionsliste der Europäischen Union – darunter die Journalisten Alina Lipp und Thomas Röper. Die Folgen sind drastisch: Beide dürfen in keinen EU-Staat – außer Deutschland – einreisen. Ihre Konten sind eingefroren. Einzige Möglichkeit zur Gegenwehr ist eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Doch selbst dieser letzte Rechtsweg soll nun offenbar blockiert werden – durch gezieltes politisches Debanking. Das erklärte die Anwältin der beiden, Verena Wester, exklusiv gegenüber AUF1.

Quelle: AUF1

