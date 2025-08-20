Nachrichten AUF1 vom 20. August 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.
Dies sind die Themen:
+ Skandal im Nationalrat: Schnüffelt Parlamentsverwaltung in privaten Handydaten?
+ Maulkorb-Republik? Repression in Deutschland sorgt international für Aufsehen
+ Berliner klagen: „Sagst du deine Meinung, bist du gleich ein Nazi“
+ Scharia in Wien: Islamisches Skandalurteil ist kein Einzelfall
+ Amokfahrt von Magdeburg: Behörden schweigen zu Kosten für Mega-Gerichtssaal
+ Israel kündigt Angriff auf Gaza-Stadt an – 60.000 Reservisten mobilisiert
+ Nach Waffenstillstand in der Ukraine: Bundeswehr-Einsatz für BlackRock?
+ Comeback der Panik? Corona-Propaganda läuft wieder an
+ USA kippen Covid-Datenbank: Impfstatus muss gelöscht werden!
+ Steuern linke NGOs die Meinung? Medienforscher erhebt schwere Vorwürfe
Quelle: AUF1