Nachrichten AUF1 vom 20. August 2025

Nachrichten AUF1 vom 20. August 2025

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Skandal im Nationalrat: Schnüffelt Parlamentsverwaltung in privaten Handydaten?
+ Maulkorb-Republik? Repression in Deutschland sorgt international für Aufsehen
+ Berliner klagen: „Sagst du deine Meinung, bist du gleich ein Nazi“
+ Scharia in Wien: Islamisches Skandalurteil ist kein Einzelfall
+ Amokfahrt von Magdeburg: Behörden schweigen zu Kosten für Mega-Gerichtssaal
+ Israel kündigt Angriff auf Gaza-Stadt an – 60.000 Reservisten mobilisiert
+ Nach Waffenstillstand in der Ukraine: Bundeswehr-Einsatz für BlackRock?
+ Comeback der Panik? Corona-Propaganda läuft wieder an
+ USA kippen Covid-Datenbank: Impfstatus muss gelöscht werden!
+ Steuern linke NGOs die Meinung? Medienforscher erhebt schwere Vorwürfe

Quelle: AUF1

