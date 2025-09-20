Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Lug, Trug und gelenkte Opposition – wie Öffentlichkeit systematisch gesteuert wird

Lug, Trug und gelenkte Opposition – wie Öffentlichkeit systematisch gesteuert wird

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić

Immer öfter tauchen in der medialen Öffentlichkeit vermeintlich „kritische Stimmen“ auf. Doch was nach Vielfalt aussieht, ist oft nichts weiter als kontrollierte Opposition – inszeniert, um echten Wandel zu verhindern. Elsa Mittmannsgruber spricht darüber mit dem Medienexperten Prof. Michael Meyen bei Elsa AUF1. Wie genau werden die Leitmedien gesteuert? Welche Rolle spielen Journalisten im Machtgefüge? Und wie viel Hoffnung dürfen wir in echte Alternativmedien setzen? Auch das sind zentrale Fragen, die Michael Meyen im Interview beantwortet.

Im Zuge dessen stellt der Kommunikationswissenschaftler sein neues Buch „Staatsfunk“ vor – eine schonungslose Analyse über die Macht des Öffentlichen Rundfunks. Das Buch können Sie hier bestellen: https://www.auf1.shop/products/staatsfunk

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte masse in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige