Lug, Trug und gelenkte Opposition – wie Öffentlichkeit systematisch gesteuert wird

Immer öfter tauchen in der medialen Öffentlichkeit vermeintlich „kritische Stimmen“ auf. Doch was nach Vielfalt aussieht, ist oft nichts weiter als kontrollierte Opposition – inszeniert, um echten Wandel zu verhindern. Elsa Mittmannsgruber spricht darüber mit dem Medienexperten Prof. Michael Meyen bei Elsa AUF1. Wie genau werden die Leitmedien gesteuert? Welche Rolle spielen Journalisten im Machtgefüge? Und wie viel Hoffnung dürfen wir in echte Alternativmedien setzen? Auch das sind zentrale Fragen, die Michael Meyen im Interview beantwortet.

Im Zuge dessen stellt der Kommunikationswissenschaftler sein neues Buch „Staatsfunk“ vor – eine schonungslose Analyse über die Macht des Öffentlichen Rundfunks. Das Buch können Sie hier bestellen: https://www.auf1.shop/products/staatsfunk Quelle: AUF1