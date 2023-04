Fleischlose Ernährung fast unmöglich? Ekel-Essen mit Insekten

Ekel-Essen mit Insekten machen wir schon seit Jahren – unbewusst. Doch nun wurden die Gesetze so verändert, dass es eine Fülle von neuen Nahrungsmitteln gibt, die mit Käfer, Würmer, Heuschrecken, Wespen, Raupen, Ameisen, Grillen, Schafen und Larven – oder den Stuhl der Insekten, aufgewertet werden. Denn Insekten gelten als sehr gesund. Sie sollen reich an „Omega-3-Fettsäuren“ sein, B-Vitaminen und wichtige Mineralstoffe enthalten. Doch ist das so?

