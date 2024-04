Die Tim Kellner Show bei AUF1

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In Episode 27, einer Spezialsendung, thematisiert Tim Kellner im Zusammenspiel mit AUF1-Chefredakteuer Stefan Magnet die unerträgliche Farce der geschwärzten RKI-Protokolle, die nicht vorhandene Aufarbeitung der Corona-Plandemie und propagiert letztendlich immer nur einen einzigen Appell: Niemals vergessen und niemals vergeben!

Warnhinweis: Diese Sendung kann politisch unkorrekten Humor und satirische Verdrehungen beinhalten! Quelle: AUF1