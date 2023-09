AUF1-Zuschauer fragen: Corona-Rückkehr, WHO, Shedding und Ivermectin

In der ersten Sendung von „Sprechstunde AUF1“ beantworteten unsere Fachexperten die brennendsten AUF1-Zuseherfragen bei Sabine Petzl zum Themen-Komplex Corona. Von Frau Dr. Maria Hubmer-Mogg wollten die AUF1-Zuseher etwa wissen, ob es „Shedding“ gebe und ob das Medikament Ivermectin gegen eine Covid-Erkrankung verschrieben werden könne. Rechtsanwalt Dr. Georg Prchlik wurde zum Beispiel damit konfrontiert, ob man gegen bezahlte Strafen in Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen erfolgreich vorgehen könne. Und die AUF1-Journalistin Kornelia Kirchweger wurde zur Situation in anderen Staaten und Kontinenten und deren Umgang mit Corona befragt.

Wenn auch Sie Fragen an unsere Fachleute zum Thema Corona haben, schreiben Sie uns gerne an: [email protected]. In der nächsten Ausgabe von „Sprechstunde AUF1“ behandeln wir aufgrund der zahlreichen Zuschriften erneut diesen Themenschwerpunkt. Quelle: AUF1