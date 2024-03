Fußball-EM: Verbot von Deutschland-Fahnen auf Berliner Polizei-Fahrzeugen

In drei Monaten beginnt in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft. Ob es ein Sommermärchen in Schwarz-Rot-Gold wird wie die WM 2006, bleibt abzuwarten. Sicher ist bereits heute: Die Berliner Polizei darf an ihren Fahrzeugen keine Nationalfahnen anbringen. Das entschied Polizeipräsidentin Barbara Slowik und löste damit in der Hauptstadt eine kontroverse Debatte aus.

AUF1 hat sich dazu im nördlichen Stadtteil Buch des Bezirks Pankow umgehört. Quelle: AUF1