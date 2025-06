Keine roten Linien mehr? Verschwiegene Hintergründe zum Israel-Iran-Krieg

Israel greift den Iran an. Der Iran feuert zurück. Beginnt so die heiße Phase des 3. Weltkriegs? Die roten Linien wurden überschritten. Stefan Magnet zeigt Hintergründe und geopolitische Zusammenhänge, die die Mainstream-Medien bewusst verschweigen. Eine Sondersendung mit einer spontanen Lagebeurteilung am Freitag, 13. Juni 2025. Die Ereignisse sind in Bewegung, dynamisch und brandgefährlich. Noch ist unklar, wie sich die USA und die EU endgültig verhalten werden. Dass sie an der Seite Israels stehen, scheint fest zu stehen.

Doch was bedeutet das? Quelle: AUF1