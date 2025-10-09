Nachrichten AUF1 vom 09. Oktober 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Ziske.
Dies sind die Themen:
+ Politiker kassieren ab – Bürger sollen verzichten!
+ Bis zu 30.000 Euro pro Monat – So viel kassieren Merz & Co
+ Teuer-Schock und Politikfrust: Die Österreicher wenden sich ab
+ Linzer Pensionistin verzweifelt: „Jetzt muss ich schon beim Essen sparen“
+ Härtere Regeln, leere Konten: Ampel beschließt Bürgergeldverschärfung
+ Weil Lauterbach es will: So wird das Geld der Versicherten verschwendet
+ Chatkontrolle vorerst gescheitert – Signal-Chefin warnt vor neuem Anlauf im Hinterzimmer
+ Halal-Boom in der Schweiz – Islamische Kultur auf dem Vormarsch
+ Empörung nach Nord-Stream-Post – Wagenknecht attackiert Merz
+ Nach zwei Jahren Krieg: Hamas stimmt Teilen von Trumps Plan zu
+ Wieder Milliarden für die Pharmaindustrie – neue Covid-Spritzen ab Winter
+ Wissenschaft unter Beschuss: Verlagsriese ‚Springer Nature‘ attackiert Kritiker
+ Weil es keiner merken soll? Bundestag debattiert WHO-Vorschriften erst nach 22 Uhr
Quelle: AUF1