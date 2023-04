Dietlind Ramminger: „Ich will keine LGBTQ-Propaganda an Schulen“

Der globalistischen LGBTQ-Agenda kann die sechsfache Mutter Dietlind Ramminger genau gar nichts abgewinnen: Sie will nicht, dass ihren Kindern Inhalte vermittelt werden, die mit ihren Werten unvereinbar sind. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in Österreich noch die Möglichkeit für Eltern, die allgemeine Schulpflicht für ihre Kinder durch den Besuch des häuslichen Unterrichts zu erfüllen. Was Frau Ramminger auch mit all ihren Kindern tut.

Sabine Petzl hat sich mit ihr über ihre praktischen Erfahrungen mit dem Heimunterricht und die Art der Wissensvermittlung unterhalten. Quelle: AUF1