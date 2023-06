Dr. Rainer Rothfuß: „Die BRICS-Staaten werden der wichtigste Machtfokus sein“

In Expertenkreisen ist mittlerweile nahezu unbestritten, dass „China der neue Führer der Welt“ ist. Diese Ansicht vertritt auch Dr. Rainer Rothfuß, Experte für Geopolitik und seit wenigen Monaten als Vertreter der AfD Bayern Abgeordneter zum Deutschen Bundestag. Dem Reich der Mitte gelang es in den letzten Jahren durch eine geschickte Bündnispolitik – Stichworte BRICS-Staaten und Shanghai-Organisation – die Rolle des Hegemonen in Ostasien und darüber hinaus einzunehmen.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1