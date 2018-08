ZDF-Dokumentation "Champions der Charts" beleuchtet Popbranche

Wie entsteht ein Nummer-Eins-Hit, wie werden Künstler zu Stars aufgebaut? Für die ZDF-Dokumentation "Champions der Charts" am Freitag, 24. August 2018, 23.00 Uhr, hat Autorin Katarina Schickling hinter den Kulissen der Musikindustrie recherchiert. Sie begleitete Produzenten und Musiker bei ihrer Suche nach dem nächsten Superhit in einer Welt, die Zuschauern und Fans sonst verborgen bleibt. Viele Stars wie Felix Jaehn, Wolfgang Niedecken sowie Macher der Musikszene kommen zu Wort. Ein Blick "backstage" - im wahren Wortsinn.

DJ-Star Felix Jaehn erzählt, wie seine Songs entstehen. Wolfgang Niedecken versichert: "Ich habe mich noch nie auf die Suche nach dem Superhit gemacht. Wir haben einfach zur richtigen Zeit das Richtige getan." Und Michi Beck von den Fanta 4 vergleicht die heutige Musikszene mit der zu der Zeit, als sie anfingen, Musik zu machen. Die Newcomerin Marie Bothmer kämpft sich mit ihrem neuen Song ins Business. Und für Clueso steht fest: "Wenn man den Leuten hinterherrennt, rennen sie irgendwann weg".

In einer Zeit, in der Streaming-Plattformen das gesamte Musikerbe der Menschheit mit einem einfachen Klick verfügbar machen, ändern sich nicht nur die Strukturen der Musikindustrie, sondern auch die Songs selbst. So stellt sich die Frage heute mehr denn je: Wie werden Hits gemacht? Welche Rolle spielen die Musiker noch, deren Songs auf Playlists reüssieren müssen? Wie suchen - oder machen - Produzenten den nächsten Chartstürmer?

Quelle: ZDF (ots)