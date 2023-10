Nachrichten AUF1 vom 19. Oktober 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ WHO: Weltweite Markierung von Ungeimpften – in USA bereits Realität, bei uns nur Frage der Zei

+ Propaganda-Schlacht um Gaza – weitere Gewalt-Eskalation bei Pro-Palästina-Demos

+ Deutschlands Wirtschaft am Ende? Pleitewelle, DAX-Absturz, Vertrauensverlust in den Standort

+ Daten-Analyst Tom Lausen über mRNA-Injektionen: „Impfstoffe sind leider gar nicht so sicher“

+ „Berliner Kommentar“: Die Migrations-Waffe entlädt ihre zerstörerische Kraft

+ Nicolas Rimoldi: „Der Bürgerrechts-Kampf muss auf allen Ebenen gefochten werden“

Kurzmeldungen:

+ Überwachungs-Skandal: Faeser prüft Gesinnung von Abgeordneten

+ Jobabbau zur Profit-Erhöhung: Nokia streicht bis zu 14.000 Stellen

+ Corona-Maßnahmenkritiker trotzen Demoverbot in der Schweiz

+ Polit-Turbulenzen: Ampel-Ende droht, Wagenknecht-Partei angekündigt

Quelle: AUF1